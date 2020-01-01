|Рейс
|Время отправления
|Станция отправления
|Цена билета
|Рейс Луганск - Брянск
(через Павловск, Воронеж, Курск, Орел)
|Луганск - Павловск
|18:00
|Луганский жд вокзал, Перон №7
|900 рублей
|Луганск- Воронеж
|19:00
|Луганский жд вокзал, Перон №7
|1100 рублей
|Луганск - Курск
|20:00
|Луганский жд вокзал, Перон №7
|1500 рублей
|Луганск - Орел
|21:00
|Луганский жд вокзал, Перон №7
|1800 рублей
|Луганск - Брянск
|22:00
|Луганский жд вокзал, Перон №7
|2000 рублей
|Брянск - Луганск
|10:00
|Пл. Партизан, Универсам "Журавли"
|2000 рублей
|Орел - Луганск
|12:30
|Привокзал. площадь (АВ)
|1800 рублей
|Курск - Луганск
|15:00
|Остановка "Северный рынок" ТД Маяк
|1500 рублей
|Воронеж - Луганск
|20:00
|Памятник Славы, Московский проспект, 82-г
|1100 рублей
|Павловск - Луганск
|22:00
|Район АВ
|900 рублей
|Краснодар – Луганск
|20:30 (ежедневно)
|ДК ЖД ул.Ленина 101
|1300 рублей
|Луганск – Краснодар
|07:30 (ежедневно)
|Луганский автовокзал 3-й перрон
|1300 рублей
|Севастополь – Луганск
|11:30 (ежедневно)
|Рынок 5-й километр «Фейерверки»
|2100 рублей
|Луганск – Севастополь
|13:30 (ежедневно)
|Стаханов маг. «Ромашка»
|2100 рублей
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