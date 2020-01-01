КАК ПОЕХАТЬ С НАМИ БЕСПЛАТНО
    г. Луганск, ул. Оборонная, 28, Автовокзал, Касса №8 +38 (072) 189-33-67, +38 (095) 007-67-65, +7 (978) 816-10-55 info@пплг.рф

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Расписание Автобусов
Рейс Время отправления Станция отправления Цена билета
Рейс Луганск - Брянск
(через Павловск, Воронеж, Курск, Орел)
Луганск - Павловск 18:00 Луганский жд вокзал, Перон №7 900 рублей
Луганск- Воронеж 19:00 Луганский жд вокзал, Перон №7 1100 рублей
Луганск - Курск 20:00 Луганский жд вокзал, Перон №7 1500 рублей
Луганск - Орел 21:00 Луганский жд вокзал, Перон №7 1800 рублей
Луганск - Брянск 22:00 Луганский жд вокзал, Перон №7 2000 рублей
Брянск - Луганск 10:00 Пл. Партизан, Универсам "Журавли" 2000 рублей
Орел - Луганск 12:30 Привокзал. площадь (АВ) 1800 рублей
Курск - Луганск 15:00 Остановка "Северный рынок" ТД Маяк 1500 рублей
Воронеж - Луганск 20:00 Памятник Славы, Московский проспект, 82-г 1100 рублей
Павловск - Луганск 22:00 Район АВ 900 рублей
Краснодар – Луганск 20:30 (ежедневно) ДК ЖД ул.Ленина 101 1300 рублей
Луганск – Краснодар 07:30 (ежедневно) Луганский автовокзал 3-й перрон 1300 рублей
Севастополь – Луганск 11:30 (ежедневно) Рынок 5-й километр «Фейерверки» 2100 рублей
Луганск – Севастополь 13:30 (ежедневно) Стаханов маг. «Ромашка» 2100 рублей

Готовы ли Вы?

Сделать Ваше путешествие незабываемым.

Путешествие с компанией JoyfulTravel – это путешествие в наслаждение!

Наша Команда

Наши высокопрофессиональные менеджеры учтут любые Ваши пожелания. ...

Наш Автопарк

Автобусы, на которых мы возим, имеют уровень Комфорт класса. ...

О компании

Компания JoyfulTravel успешно работает на Луганском рынке пассажирских перевозок уже более 7-ми лет ...
ГОРЫ КРЫМА
Уникальны и Интересны
Краснодар
Жемчужина Кубани

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В данном уроке мы рассмотрим как установить джентльменский набор для веб-разработчика под названием Денвер. Для начала установки необходимо мы дистрибутив с официального сайта Денвера. .Получаете ссылку,переходите по ней или копируете ее в адресную строку браузера и скачиваете Денвер.

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Пассажирские перевозки в Луганске
в 2019 году

Компания Joyfultravel предоставляет качественные услуги в сфере пассажирских перевозок, давая возможность комфортно передвигаться между городами, не обременяя себя существенными денежными расходами. В этом направлении мы работаем уже более семи лет, что позволило скопить бесценный опыт. Мы привлекли к сотрудничеству настоящих профессионалов своего дела, благодаря чему удалось обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов. Работа на луганском рынке пассажирских перевозок продолжается до настоящего времени, а компания динамично развивается, расширяя спектр оказываемых услуг. Если вас интересуют пассажирские перевозки Луганск 2019, то вы пришли в нужное место!

Уже с 2014 года мы стали осуществлять регулярные перевозки в Крым, Краснодар и другие города, поэтому с помощью нашей компании вы можете путешествовать по крупным городам, решать вопросы, связанные с посещением родственников, проведения отпусков в курортных городах. Путешествовать на автобусе – это удобно и очень выгодно, в чем уже успели удостовериться сотни наших клиентов. Многие из них становятся постоянными, так как имеют возможность комфортно перемещаться на большие расстояния, не переживая за свою безопасность. Мы дорожим своей репутацией, а клиенты компании позиционируют нас в качестве надежной и стабильной компании, штат сотрудников которой укомплектован опытными специалистами. Агентство Joyfultravel станет лучшим выбором для всех, кто ценит хороший уровень обслуживания!

Как мы работаем?

Деятельность нашей компании ведется открыто и прозрачно, исключительно на законных основаниях. Мы постоянно работаем над расширением количества рейсов, предоставлению клиентам всех необходимых услуг, которые им могут потребоваться. При первом обращении к нам, вы сразу же заметите профессионализм наших менеджеров. Они предоставят бесплатную консультацию, в ходе проведения которой расскажут подробную информацию об интересующем вас маршруте. Например, можно будет узнать точную стоимость билета, время, которое потребуется затратить на дорогу, количество остановок в пути, а также уточнить другие сведения относительно работы с нашей компанией. Пассажирские перевозки Луганск 2019 от нашей компании стали максимально доступными для всех, кто хочет путешествовать выгодно и комфортно.

Мы гарантируем:

  1. Предоставление доступных цен на билеты.
  2. Своевременную отправку и прибытие автобусов.
  3. Комфортные условия поездки.
  4. Индивидуальный подход к обслуживанию.
  5. Учет ваших пожеланий.

Агентство Joyfultravel всегда готово помочь вам в осуществлении поездки на дальнее расстояние. Вы можете не переживать о том, что возникнут какие-либо проблемы в пути или с покупкой билета. Взаимодействие с нами проходит максимально открыто и прозрачно, поэтому наши клиенты ничем не рискуют и ограждены от любых неприятностей. Если вы собираетесь на отдых, хотите уделить время туризму или просто отдохнуть в живописных городах, то самое время выбрать билет в нужном направлении, что помогут сделать наши первоклассные специалисты на основе ваших нужд и пожеланий.

Доверьтесь профессионалам!

Мы имеем многолетний опыт работы в данном направлении, поэтому пассажирские перевозки Луганск 2019 стоят недорого и осуществляются регулярно нашими представителями. У нас масштабный автопарк, состоящий из современных автобусов. Все они регулярно проходят обслуживание и ремонт, поэтому не подводят в дороге. Транспорт оборудован комфортными сиденьями, зарядными устройствами, телевизорами и беспроводным интернетом, так что в дороге не придется скучать!

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